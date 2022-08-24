В Донецке горит торговый центр, площадь пожара – более 5 тыс. кв. м

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Пропагандисты распространяют информацию, что якобы сильный пожар начался после обстрела украинскими силовиками.

В телеграмм-канале "Типичный Донецк" сообщают , что площадь пожара в ТЦ достигла 5000 м², для ликвидации огня привлекли 20 отделений спасателей.

"Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют горение торгового зала, а также двух стеллажей с лакокрасочными изделиями на территории летней торговой площадки", - говорится в сообщении.

В сети опубликовано видео, на которых можно увидеть сильный пожар. Столб дыма заметен во многих районах города.

24 августа во время воздушной тревоги противовоздушная оборонасбила ракету российских кафиров.

В Малой Даниловке Харьковской области зафиксировали попадание российских снарядов в дома и инфраструктуру. Известно, что два мирных жителя получили ранения.

Служба безопасности Украины помешала российским спецслужбам организовать в Украине постановительные акции протеста ко Дню Независимости. Оккупанты хотели использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях.

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