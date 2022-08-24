В Донецке горит торговый центр, площадь пожара – более 5 тыс. кв. м
Во временно оккупированном Донецке горит ТЦ "Галактика" (бывший Эпицентр). Российские "СМИ" уже обвинили Украину в обстреле города
Об этом пишет российское издание ТАСС.
Пропагандисты распространяют информацию, что якобы сильный пожар начался после обстрела украинскими силовиками.
В телеграмм-канале "Типичный Донецк" сообщают , что площадь пожара в ТЦ достигла 5000 м², для ликвидации огня привлекли 20 отделений спасателей.
"Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют горение торгового зала, а также двух стеллажей с лакокрасочными изделиями на территории летней торговой площадки", - говорится в сообщении.
В сети опубликовано видео, на которых можно увидеть сильный пожар. Столб дыма заметен во многих районах города.
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