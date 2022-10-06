Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Фиксируем движение техники и скопление оккупантов: 11:15 - на выезд из Мариуполя в сторону Донецка выехало пять грузовиков с живой силой. Отметка "О". Оккупанты с красными лентами", - отметил он.

В селе Заря Мариупольского района более 200 захватчиков разместились в школе. Детей россияне отправили на дистанционное обучение по "техническим причинам".

23 сентября, в первый день "референдума", в Мариуполь въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых была загружена оккупантами

9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше, возле Мариуполя, российские захватчики формируют колонны техники и отправляют ее в сторону Бердянска.

11 сентября Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники на выезд из города

12 сентября Петр Андрющенко предупреждал о возможных российских провокациях в школах.

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