В Донецк прибыли "вагнеровцы". Будут взрывать жилые дома, - украинская разведка
По данным украинской военной разведки, с целью совершения провокаций в Донецк прибыли подразделения российских боевиков-"вагнеровцев"
Об этом сегодня, 19 февраля 2022 года, официально заявило оперативно-тактическое командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, рассказывает Еспресо.TV.
"По данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", - отмечают украинские военные.
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Со своей стороны командование "Восток" ВСУ уверяет, что они "не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории".
Справка
Перед тем, как Владимир Путин впервые выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ (2000) по ряду российских городов, прокатились мощные теракты с многочисленными человеческими жертвами. Взорвались многоэтажные жилые дома в городах Буйнакск, Москва и Волгодонск.
По мнению антипутинской оппозиции, а также многих политологов, журналистов и историков, за этими действиями стояла Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России, что таким образом создавало необходимые Путину настроения внутри российского общества и за рубежом.
- Глава ЧВК Вагнера, российский подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Валерьевич Уткин (псевдо "Вагнер") близок к "повару Путина" Евгению Пригожину. В детстве проживал с родителями в поселке Смолино на украинском Кировоградщине.
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