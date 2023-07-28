В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната: погиб массажист-реабилитолог, его посетитель ранен
В Доме профсоюзов в Одессе в пятницу, 28 июля, в руках массажиста-реабилитолога взорвалась граната, в результате чего он погиб, а его посетитель получил ранение
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Следствие предварительно установило, что граната взорвалась из-за неосторожного обращения в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов. В результате взрыва реабилитолог погиб, его посетитель получил баротравму легкой степени.
Фото: mvs.gov.ua
Теперь место инцидента осматривают взрывотехники, происхождение боеприпаса будут устанавливаться в ходе досудебного расследования.
Фото: mvs.gov.ua
"Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса ", – говорится в сообщении.
Примечание: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 15 июля взрыв прогремел в общежитии Винницкого национального аграрного университета, в результате чего погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным, взорвалось устройство не военного назначения.
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