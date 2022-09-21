Об этом пишет Spiegel .

Прежде чем взять штурмом дом Алишера Усманова, следователи в течение месяцев собирали информацию об олигархе. Сейчас обыскивают его недвижимость на озере Тегернзее вблизи Мюнхена. Спецназ федеральной полиции получил доступ к трем домам Алишера Усманова. Всего 240 экстренных служб обыскали 24 объекта.

Правоохранители ищут доказательства против олигарха по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Подозревают, что сам он находится в Узбекистане после внесения в санкционный список из-за войны РФ против Украины.

В последние месяцы Департамент борьбы с тяжкой и организованной преступностью составил почти 100 отчетов в отмывании средств в отношении банков, которые, как отмечают, связаны с Алишером Усмановым. Как отмечает Spiegel, доказать в суде это преступление сложно.

По информации издания, с 2014 по 2022 год россиянин не уплатил около 555 млн евро налогов. Spiegel пишет, что с 2014 года Алишер Усманов находился в основном на Тегернзее. Кроме того, олигарх находился в районе Богенхаузен в Мюнхене.

3 марта Усманов остался без самой дорогой в мире суперяхты. Судно стоимостью $600 млн и длиной 156 м под названием Dilbar задержали в Гамбурге.

3 марта стало известно, что Великобритания ввела санкции против Алишера Усманова.

11 марта Канада ввела санкции против Алишера Усманова.

30 марта в Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционный российский миллиардер стоимостью более 600 тыс. евро.

8 июня The Guardian написал, что Алишер Усманов надеется приостановить санкции, пока суд ЕС рассматривает его жалобу.

По состоянию на 28 июня Украина не объявила санкции против Алишера Усманова.

16 сентября The Guardian написал, что из санкционного списка ЕС исчезла фамилия сестры Алишера Усманова.

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