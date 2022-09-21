В доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии проходят обыски
В немецкой Баварии 21 сентября обыскивают дом подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова по подозрению в отмывании средств
Об этом пишет Spiegel .
Прежде чем взять штурмом дом Алишера Усманова, следователи в течение месяцев собирали информацию об олигархе. Сейчас обыскивают его недвижимость на озере Тегернзее вблизи Мюнхена. Спецназ федеральной полиции получил доступ к трем домам Алишера Усманова. Всего 240 экстренных служб обыскали 24 объекта.
Правоохранители ищут доказательства против олигарха по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Подозревают, что сам он находится в Узбекистане после внесения в санкционный список из-за войны РФ против Украины.
В последние месяцы Департамент борьбы с тяжкой и организованной преступностью составил почти 100 отчетов в отмывании средств в отношении банков, которые, как отмечают, связаны с Алишером Усмановым. Как отмечает Spiegel, доказать в суде это преступление сложно.
По информации издания, с 2014 по 2022 год россиянин не уплатил около 555 млн евро налогов. Spiegel пишет, что с 2014 года Алишер Усманов находился в основном на Тегернзее. Кроме того, олигарх находился в районе Богенхаузен в Мюнхене.
- 3 марта Усманов остался без самой дорогой в мире суперяхты. Судно стоимостью $600 млн и длиной 156 м под названием Dilbar задержали в Гамбурге.
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- 30 марта в Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционный российский миллиардер стоимостью более 600 тыс. евро.
- 8 июня The Guardian написал, что Алишер Усманов надеется приостановить санкции, пока суд ЕС рассматривает его жалобу.
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- 16 сентября The Guardian написал, что из санкционного списка ЕС исчезла фамилия сестры Алишера Усманова.
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