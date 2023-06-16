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В доме-музее Полины Райко в Олешках сохранилось до 40% фресок, большинство внутренних стен осыпалось

16 июня, 2023 пятница
17:11
Культура

В доме-музее украинской художницы Полины Райко в городе Олешки Херсонской области сохранилось около 30-40% фресок, а внутренние стены обрушились. Его затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом сообщил представитель Благотворительного фонда имени Полины Райко Семен Храмцов.

"Это траур! Прислали видео из домика Полины Райко... Большинство внутренних стен обрушились, теперь это ужасный опенспейс... Фресок где-то 30-40% (с потолками) сохранилось, но "стена с сестрами" полностью потеряна", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что, скорее всего, еще потеряны фрески "муж-рыбак" и "медсестра".

"Коты - наполовину, "дорога в рай" тоже... Не знаю сколько он так еще выстоит... Берегини как-то планируют "сушить дом", и, думаю, надо дать инструкцию после общения со специалистами, что делать дальше, что можно сделать в тех условиях, которые там сейчас", - написал Храмцов.

  • Ранее Министерство культуры сообщало , что дом-музей Полины Райко на Херсонщине вероятнее всего оказался под водой.
Новости
Херсонщина
Война с Россией
Каховская ГЭС
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