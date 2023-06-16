Об этом сообщил представитель Благотворительного фонда имени Полины Райко Семен Храмцов.

"Это траур! Прислали видео из домика Полины Райко... Большинство внутренних стен обрушились, теперь это ужасный опенспейс... Фресок где-то 30-40% (с потолками) сохранилось, но "стена с сестрами" полностью потеряна", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что, скорее всего, еще потеряны фрески "муж-рыбак" и "медсестра".

"Коты - наполовину, "дорога в рай" тоже... Не знаю сколько он так еще выстоит... Берегини как-то планируют "сушить дом", и, думаю, надо дать инструкцию после общения со специалистами, что делать дальше, что можно сделать в тех условиях, которые там сейчас", - написал Храмцов.