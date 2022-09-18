В доме Коломойского провели обыск по делу Укрнафты, - "Зеркало недели"
Сегодня, 18 сентября, у Игоря Коломойского детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск, в ходе которого изъяли документы и компьютерную технику
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание "Зеркало недели"
Как говорится в сообщении, 18 сентября у Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск, касавшийся дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.
"По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель. Источники издания в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали", – отмечает издание.
По информации "Зеркала недели", Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем Укрнафты, где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения по поводу финансовых махинаций:
- бывшему председателю правления Укрнафты,
- бывшей заместителю руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и переработки Укрнафты,
- бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставкой нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта",
- бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).
Дело открыли по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах". . Новому руководителю САП Александру Клименко хватило смелости", - говорится в сообщении.
Как напоминает издание, Игорь Коломойский, вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, владеют 40% компании "Укрнафта", остальные принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз".
"Руководство НАК неоднократно утверждало, что с 2015 года полностью контролирует компанию, впрочем, ни ее операционные результаты, ни рыночные источники никогда не подтверждали эти смелые заявления", - пишет "Зеркала недели".
- 3 сентября НАБУ объявило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который вместе с рядом других лиц может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн.
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