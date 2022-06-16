В Доме Евросоюза в Риге открыли выставку работ украинских художников
В Доме Евросоюза в Латвии под руководством киевской галереи Galerie Les Noms заработала выставка украинских художников "Украинские сезоны современного искусства"
Об этом пишет Укринформ .
На мероприятии представили работы художников из Одесской области Владимира Афанасьева и Николая Прокопенко. Их картины представляют собой частные коллекции и галереи ряда стран. В Латвии выставка работ художников проходит впервые.
Картины Владимира Афанасьева имеют признаки кубизма, фовизма и наивной живописи. Среди работ Николая Прокопенко на выставке – иронические женские портреты, натюрморт.
Также на "Украинских сезонах современного искусства" можно посмотреть картины художницы из Ирпеня Марии Волиной. Хедлайнером происшествия стала ее работа "Украина". Она изображает дерево в красных и черных красках, огне и пепле. Также представлена картина художницы Thank U, Latvia!. Именно в Латвию Мария Волина переехала с матерью из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Художница стала куратором выставки.
Основатель галереи Юрий Гуцу отметил, что мероприятие будет продолжено.
Galerie Les Noms является участником благотворительных аукционов и помогает финансово роддомам и госпиталям в Украине.
Эта выставка продлится до 15 июля, а следующая будет состоять из собранных другим куратором украинских картин.
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