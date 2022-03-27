В доме боксера Усика в Ворзеле хозяйничают оккупанты, во двор загнали танки и БТРы
Российские оккупанты превратили дом украинского боксера Александра Усика в захваченном Ворзеле в Киевской область в свою минибазу
Об этом сообщила жена чемпиона мира в супертяжелом весе Екатерина Усик в Instagram .
По ее словам, соседи сообщили ей, что российские военные организовали на территории их дома свою минибазу и разместили во дворе танки и БТРы.
"Поживите в моем доме! Недолго вам осталось!" - написала жена боксера, который на днях покинул Украину ради подготовки ко второму бою против британца Энтони Джошуа.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
У Усика было юридическое право покинуть Украину: у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.
- Напомним, 9 марта супруга Александра Усика сообщила, что их дом обстреляли кадыровцы .
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