В домах херсонцев просят "правильно" проголосовать под дулами автоматов, - начальница ГВА Луговая
Галина Луговая, начальница Херсонской городской военной администрации, рассказала, что отказаться проголосовать нельзя, потому что человека за неповиновение оккупанты заберут на подвал, а последствия будут еще хуже
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Так называемый референдум проходит сегодня, 23 сентября, в Херсоне. По городу ездят авто с рупорами, из которых раздается музыка, везде с российскими флагами скандируют: "Наконец-то мы на родной земле, наконец-то мы в России, наконец-то – мы Россия". Но за этим всем стоит ужасная картина, по домам людей ходят женщина с ящиком и двое с автоматами, заходят в дома и просят предоставить паспорт и "правильно" проголосовать под дулами автоматов", - отметила начальница Херсонской городской военной администрации.
Галина Лугова рассказала, что ей звонят херсонцы и плачут, потому что не хотят никакой России, но напуганы и боятся за свою жизнь.
"Не может быть волеизъявления под дулом автомата, то есть ситуация опасна для самих жителей Херсона. Отказаться проголосовать нельзя, потому что рядом оккупант с оружием и просто человека заберут на подвал. Люди понимают последствия и боятся, что будет с ними дальше", - пояснила Лугово.
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