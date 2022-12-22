Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в общинах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики", - написал он.



Кулеба также поручил районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.



Кроме того, чиновник анонсировал появление новых Пунктов несокрушимости в общинах, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, выпить горячий чай.

20 декабря Кулеба сообщил, что 80% жителей Киевской области остались без света.

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