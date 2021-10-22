В дом заместителя Ермака в Киеве бросили "коктейль Молотова"

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через Telegram. Обещали заплатили $4 тыс. После того как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему неизвестны.

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением личности заказчика преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.



Отметим, что заместителем руководителя Офиса президента Украины по вопросам европейской интеграции является Игорь Жовква.