В дом заместителя Ермака в Киеве бросили "коктейль Молотова"
Около 4 часов утра 22 октября в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление евроинтеграции
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через Telegram. Обещали заплатили $4 тыс. После того как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему неизвестны.
Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением личности заказчика преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.
Отметим, что заместителем руководителя Офиса президента Украины по вопросам европейской интеграции является Игорь Жовква.
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