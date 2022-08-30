В доктрине Ирана нет места ядерному оружию, - президент Райси

Об этом пишет Синьхуа.

"Ядерная промышленность и ядерные возможности – это право Исламской Республики и иранского народа, и мы неоднократно говорили, что ядерному оружию нет места в доктрине Ирана", – отметил он.

Райси отмечает, что Ирану необходимы ядерные технологии в сельском хозяйстве, нефтяной и газовой сфере, медицине и других гражданских секторах.

Президент страны также отметил, что официальные представители Ирана постоянно доносят в мир именно эту позицию Тегерана.



Справка: В 2015 году Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия заключили СВПД – соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПИ и возобновили действие санкций. После этого Иран отказался от соблюдения некоторых условий соглашения. Теперь президент США Джозеф Байден говорил, что готов при определенных условиях вернуться к соглашению.

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