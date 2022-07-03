В Доброполье в Донецкой области в результате обстрелов оккупантов по меньшей мере два человека погибли, среди раненых дети
В Донецкой области российские оккупанты обстреляли Доброполье. Два человека погибли, еще трое – ранены, среди них два ребенка
Об этом информирует Донецкая областная военная администрация .
"По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых – последствия российского удара по Доброполью. Среди раненых есть двое детей – 4 и 7 лет", – говорится в сообщении.
Известно, о полном уничтожении одного дома, еще 6 получили повреждения разной степени.
"Россияне точно знают, что бьют по гражданским, – и делают это осознанно и целенаправленно. Эти безнравственные чудовища никогда не соблюдали законы и обычаи ведения войны, и никогда не будут", – добавили в пресс-службе.
Всего 2 июля в Донецкой области погибли четыре человека, добавляет глава области Павел Кириленко.
"Россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе – 2 ребенка в Доброполье", – написал Кириленко.
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