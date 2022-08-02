Об этом говорится в телеграме псевдосуда "ДНР".

"В производство Апелляционной палаты "Верховного суда ДНР" поступило уголовное дело в отношении иностранных граждан Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, обвиняемых в наемничестве", - говорится в сообщении.

В британской газете Telegraph добавляют, что среди иностранцев трое – граждане Британии.

22-летнего гуманитарного работника Кембриджшира Дилана Хили, военного волонтера Эндрю Хилла и Джона Хардинга будут судить в поддерживаемом РФ "Верховном суде Донецкой Народной Республики".

Их будут судить вместе с двумя мужчинами из Хорватии и Швеции как "иностранных граждан, обвиняемых в наемничестве".

Сообщается, что мужчины служили в полку "Азов" и других частях, которые захватили в Мариуполе.

Следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.

В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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