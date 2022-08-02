В "ДНР" заявили о намерении судить 5 иностранцев, воевавших на стороне Украины
Так называемый верховный суд "ДНР" рассмотрит дело пяти иностранцев, воевавших на стороне Украины
Об этом говорится в телеграме псевдосуда "ДНР".
"В производство Апелляционной палаты "Верховного суда ДНР" поступило уголовное дело в отношении иностранных граждан Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, обвиняемых в наемничестве", - говорится в сообщении.
В британской газете Telegraph добавляют, что среди иностранцев трое – граждане Британии.
22-летнего гуманитарного работника Кембриджшира Дилана Хили, военного волонтера Эндрю Хилла и Джона Хардинга будут судить в поддерживаемом РФ "Верховном суде Донецкой Народной Республики".
Их будут судить вместе с двумя мужчинами из Хорватии и Швеции как "иностранных граждан, обвиняемых в наемничестве".
Сообщается, что мужчины служили в полку "Азов" и других частях, которые захватили в Мариуполе.
- Следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.
- 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.
- В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
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