В "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "распоряжение Госкомитета обороны "ДНР".



Так называемая ДНР заявляет, что представители ОБСЕ должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.



До 30 апреля сотрудникам ОБСЕ нужно вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории ДНР.

9 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ.