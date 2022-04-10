В "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ
В "ДНР" признали неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "распоряжение Госкомитета обороны "ДНР".
Так называемая ДНР заявляет, что представители ОБСЕ должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.
До 30 апреля сотрудникам ОБСЕ нужно вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории ДНР.
- 9 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное