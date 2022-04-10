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В "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ

10 апреля, 2022 воскресенье
03:49
война с Россией ОБСЕ

В "ДНР" признали неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "распоряжение Госкомитета обороны "ДНР".

Так называемая ДНР заявляет, что представители ОБСЕ должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.

До 30 апреля сотрудникам ОБСЕ нужно вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории ДНР.

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