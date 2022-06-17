В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"

Об этом сообщает российское СМИ "Матч ТВ".

Пушилин заявил, что пока не имел контактов с российским футбольным союзом.

"Контактов с РФС пока не устанавливали, но то, что желание относительно того, что в Донецке настоящий "Шахтер", донецкий "Шахтер" должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причем этот вопрос очень серьезную поддержку населения Донбасса. По срокам я рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз", - сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Донецкий "Шахтер", которым владеет Ринат Ахметов, с 2014 года покинул родной город, но продолжает выступать в чемпионате Украины.

Клуб также осуждает российскую агрессию.

8 июня глава террористов "ДНР" объявил о роспуске "правительства" псевдореспублики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb