В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они собираются к 2023 году возродить в Донецке "настоящий "Шахтер"
Об этом сообщает российское СМИ "Матч ТВ".
Пушилин заявил, что пока не имел контактов с российским футбольным союзом.
"Контактов с РФС пока не устанавливали, но то, что желание относительно того, что в Донецке настоящий "Шахтер", донецкий "Шахтер" должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причем этот вопрос очень серьезную поддержку населения Донбасса. По срокам я рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз", - сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.
Донецкий "Шахтер", которым владеет Ринат Ахметов, с 2014 года покинул родной город, но продолжает выступать в чемпионате Украины.
Клуб также осуждает российскую агрессию.
- 8 июня глава террористов "ДНР" объявил о роспуске "правительства" псевдореспублики.
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