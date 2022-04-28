Террористы "ДНР" отменили парад на 9 мая. Боятся обстрелов ВСУ
Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на конституционные границы", - заявил Пушилин.
По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы для безопасности людей.
- Отметим, что 26 апреля парад также был отменен и в Приднестровье.
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