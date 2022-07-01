В "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Боевики признали пленных виновными по таким же статьям, что и трех иностранных добровольцев раньше. То есть их могут приговорить к смертной казни. Дилана Хили и Эндрю Хилла взяли в плен в Мариуполе и Николаевской области.

"Следователи ДНР обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований как наемников - Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и Николаевской области", - говорится в сообщении.

Источник в силовых структурах "ДНР" сообщил "журналистам", что с обвиняемыми ведутся следственные действия, но британцы отказываются давать показания.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.

В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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