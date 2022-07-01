В "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев
Следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Боевики признали пленных виновными по таким же статьям, что и трех иностранных добровольцев раньше. То есть их могут приговорить к смертной казни. Дилана Хили и Эндрю Хилла взяли в плен в Мариуполе и Николаевской области.
"Следователи ДНР обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований как наемников - Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и Николаевской области", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах "ДНР" сообщил "журналистам", что с обвиняемыми ведутся следственные действия, но британцы отказываются давать показания.
- 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.
- В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
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