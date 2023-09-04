В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Одного из украинских военных обвинили в ранении одного и расстреле двух мирных жителей Мариуполя. Его приговорили к 25 годам заключения.

"Следствие" заявляет, что весной 2022 года военный "расстрелял из ручного пулемета трех мирных жителей, которые шли по улице". Заявляется, что двое местных скончались на месте, третьему раненому мужчине удалось выжить.

Второго военного приговорили к 22 годам ареста за якобы убийство гражданского в Мариуполе. Оккупанты утверждают, что военный вместе с товарищами "задержали гражданского мужчину" и "по приказу командира расстреляли задержанного из автомата, подозревая в поддержке СВО".