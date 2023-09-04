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В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста

4 сентября, 2023 понедельник
17:23
Война с Россией

Так называемый верховный суд террористической "ДНР" приговорил двух украинских военных к 22 и 25 годам колонии строгого режима

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Одного из украинских военных обвинили в ранении одного и расстреле двух мирных жителей Мариуполя. Его приговорили к 25 годам заключения.

"Следствие" заявляет, что весной 2022 года военный "расстрелял из ручного пулемета трех мирных жителей, которые шли по улице". Заявляется, что двое местных скончались на месте, третьему раненому мужчине удалось выжить.

Второго военного приговорили к 22 годам ареста за якобы убийство гражданского в Мариуполе. Оккупанты утверждают, что военный вместе с товарищами "задержали гражданского мужчину" и "по приказу командира расстреляли задержанного из автомата, подозревая в поддержке СВО".

  • Так называемый суд террористической "ДНР" приговорил двух морских пехотинцев ВСУ, Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, к 22 годам строгого режима: их обвинили в якобы убийстве гражданского в Мариуполе.
Россия
оккупированные территории
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