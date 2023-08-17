В "ДНР" двух украинских морпехов приговорили к 22 годам строгого режима
Так называемый суд террористической организации "ДНР" приговорил двух морских пехотинцев ВСУ, Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, к 22 годам строгого режима: их обвинили в якобы убийстве гражданского в Мариуполе
Об этом информирует российское издание Коммерсантъ .
Отмечается, что в марте 2022 года в Мариуполе военные якобы задержали местного жителя, которого затем убили по приказу командира.
"Морпехи считали, что он видел их расположение и мог сообщить подробности российским военным. Впоследствии Пафицевич повязал к одежде убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии, чтобы выдать жертву за сепаратиста", - говорится в сообщении.
Украинских военных осудили якобы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Там указали, что якобы дело еще одного "участника" рассматривают в суде.
- 14 июня Россия провела в Ростове-на-Дону фарсовый "суд" над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Среди осужденных было восемь женщин и 14 мужчин, в том числе экс-командир роты.
- Также 16 августа, в оккупированном Донецке на подконтрольной РФ территории суд приговорил военнопленного азовца с Волыни Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима. Мать о приговоре узнала из соцсетей.
- В тот же день так называемый суд "ДНР" приговорил к 24 годам заключения пленных азовцев Павла Артеменко и Антона Романюка. Осужденные военные полка "Азов" обвиняются в "обстреле жилых домов "ДНР" во время отступления весной 2022 года".
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