Об этом информирует российское издание Коммерсантъ .

Отмечается, что в марте 2022 года в Мариуполе военные якобы задержали местного жителя, которого затем убили по приказу командира.

"Морпехи считали, что он видел их расположение и мог сообщить подробности российским военным. Впоследствии Пафицевич повязал к одежде убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии, чтобы выдать жертву за сепаратиста", - говорится в сообщении.

Украинских военных осудили якобы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Там указали, что якобы дело еще одного "участника" рассматривают в суде.