В "ДНР" дроны привязывают к спиннингам – боятся потерять их из-за работы "глушилок" ВСУ
Пока ВСУ регулярно получают суперсовременные "байрактары", купленные за добровольные пожертвования неравнодушных граждан Украины и Европы, и дроны разных модификаций от западных партнеров, в пророссийской "ДНР" обычные китайские коптеры "в диковинку" и их, опасаясь украинских "глушилок", привязывают к удилищам
Об этом в своем телеграм-канале пишет российский пропагандист Соловьев.
"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удилище достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?" - говорится в сообщении.
Также снимавший репортаж корреспондент выдал еще одну военную тайну. Оказывается, даже обычные китайские коптеры – редкость в армии недореспублики.
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