В "ДНР" дроны привязывают к спиннингам – боятся потерять их из-за работы "глушилок" ВСУ

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский пропагандист Соловьев.

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удилище достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?" - говорится в сообщении.

Также снимавший репортаж корреспондент выдал еще одну военную тайну. Оказывается, даже обычные китайские коптеры – редкость в армии недореспублики.

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