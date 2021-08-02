В Днипре мэр обещает вакцинированным горожанам бесплатный проезд

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Борис Филатов.



"Всем вакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", - пишет он.



Также Филатов вводит ряд мер для противников вакцинации среди подчиненных.



"Днипро - сложный город. Здесь надо не стесняться брать на себя политическую ответственность, вести за собой и показывать личный пример. Короче, теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированы, а если не хотят, то пусть за свой счет еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", - написал мэр.



Также Филатов пообещал, что вакцинированные горожане смогут "ходить в кино бесплатно".



По его словам, распоряжение подписано, сейчас пойдет в официальную публикацию.



В распоряжении, опубликованном в Фейсбуке, говорится, что привитым двумя дозами будут выдаваться проездные билеты. Сейчас готовится проект этого решения.

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