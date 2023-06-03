В Днепровском районе прогремел взрыв. Пострадали трое детей, под завалами дома находятся люди
Вечером субботы, 3 июня, российские террористы нанесли террористический удар по Днепровскому району Днепропетровской области
Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.
В 22:43 из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали мужчину. Там еще находятся люди.
"Поисково-спасательная операция продолжается. В общей сложности сейчас 13 пострадавших. Среди них трое - дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы. Состояние - средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - пишут в ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания.
В 21:49 стало известно, что россияне нанесли удар по гражданским в Подгородненской громаде Днепровского района.
Поврежден 2-этажный жилой дом
Воздушная тревога была объявлена в 20:34
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