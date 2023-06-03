Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

В 22:43 из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали мужчину. Там еще находятся люди.

"Поисково-спасательная операция продолжается. В общей сложности сейчас 13 пострадавших. Среди них трое - дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы. Состояние - средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - пишут в ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания.

В 21:49 стало известно, что россияне нанесли удар по гражданским в Подгородненской громаде Днепровского района.

Поврежден 2-этажный жилой дом

Воздушная тревога была объявлена в 20:34