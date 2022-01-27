В Днепровском районе Киева перевернулся грузовик с металлоломом, водитель заявил о его технической неисправности

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



ДТП произошло в Днепровском районе, на Дарницкой площади. Грузовик перевернулся из-за технической неисправности. Водитель рассказал, что грузовик плавно начало клонить вправо, после чего задел бордюрный камень и перевернулся на бок.











Владелец автомобиля утверждает, что причина аварии в том, что на одной оси деформировалась некачественная тяга. Утром грузовик прошел технический осмотр, во время которого проблем у него не обнаружили.











Как передают Стражи.Еспресо, ремонтники предприятия пытаются отсоединить кузов с металлоломом от шасси. Затем авто с помощью автокрана поставят на колеса.



В ДТП никто не пострадал.









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