В Днепровском районе Киева перевернулся грузовик с металлоломом, водитель заявил о его технической неисправности
В четверг, 27 января, на Дарницкой площади в Киеве из-за технической неисправности опрокинулся на бок грузовик с металлоломом
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
ДТП произошло в Днепровском районе, на Дарницкой площади. Грузовик перевернулся из-за технической неисправности. Водитель рассказал, что грузовик плавно начало клонить вправо, после чего задел бордюрный камень и перевернулся на бок.
Владелец автомобиля утверждает, что причина аварии в том, что на одной оси деформировалась некачественная тяга. Утром грузовик прошел технический осмотр, во время которого проблем у него не обнаружили.
Как передают Стражи.Еспресо, ремонтники предприятия пытаются отсоединить кузов с металлоломом от шасси. Затем авто с помощью автокрана поставят на колеса.
В ДТП никто не пострадал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.82
Покупка 28.82Продажа 29.15
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное