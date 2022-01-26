В Днепровском районе Киева автомобиль Dodge спровоцировал двойное ДТП, есть пострадавшие
В Днепровском районе на перекрестке бульвара Перова и проспекта Алишера Навои произошло дорожно-транспортное происшествие. Один из автомобилей протаранил электросопротивление, другой - вылетел на газон
Об этом передают Варту.Эспрессо .
Как рассказали водители минивэна Mercedes и легковушки Dacia, они двигались в направлении Керченской площади, как вдруг машина Dodge, которая двигалась навстречу, стала поворачивать налево. За рулем Dodge находилась женщина.
Один из водителей, избегая лобового столкновения, вывернул руль вправо и ударил правой стороной двигавшейся правее Dacia.
После этого оба авто вылетели на тротуар, Mercedes протаранил электросопротивление, а Dacia остановилась на газоне.
По словам очевидцев, водитель Mercedes лежал на тротуаре без сознания. На место прибыли медики "скорой".
Водителям оказали первую медицинскую помощь, однако несмотря на травмы, от госпитализации участники ДТП отказались.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.65
Покупка 28.65Продажа 28.96
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное