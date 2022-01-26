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В Днепровском районе Киева автомобиль Dodge спровоцировал двойное ДТП, есть пострадавшие

26 января, 2022 среда
23:40

В Днепровском районе на перекрестке бульвара Перова и проспекта Алишера Навои произошло дорожно-транспортное происшествие. Один из автомобилей протаранил электросопротивление, другой - вылетел на газон

Об этом передают Варту.Эспрессо .

Как рассказали водители минивэна Mercedes и легковушки Dacia, они двигались в направлении Керченской площади, как вдруг машина Dodge, которая двигалась навстречу, стала поворачивать налево. За рулем Dodge находилась женщина.

Один из водителей, избегая лобового столкновения, вывернул руль вправо и ударил правой стороной двигавшейся правее Dacia.

После этого оба авто вылетели на тротуар, Mercedes протаранил электросопротивление, а Dacia остановилась на газоне.

По словам очевидцев, водитель Mercedes лежал на тротуаре без сознания. На место прибыли медики "скорой".

Водителям оказали первую медицинскую помощь, однако несмотря на травмы, от госпитализации участники ДТП отказались.

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Вартові.Еспресо
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