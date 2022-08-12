В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ

Об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

"За все время этой войны я никогда не давал себе спуску. А сегодня, похоже, почти расклеился. Прямо на сцене… Сегодня мы чествовали наших выпускников, медалистов. В метро. На глубине 50 метров. Я никогда не мог себе представить, что буду приветствовать детей под землей. Наши дети. Таких красивых, умных и достойных. Именно за них мы воюем. Чтобы они построили справедливую и счастливую страну", – написал Филатов.

12 августа жителей Николаева, Херсона и южной части Днепропетровщины предупредили о высокой угрозе обстрелов.

11 августа россияне ударили по 4 районам Днепропетровщины: три человека погибли, 9 пострадали, в том числе ребенок.

В ночь на 10 августа в Днепропетровской области убили 13 гражданских , ранили 26, обстреляли более 30 домов, общежитие, электролинии.

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