В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ
В Днепре 12 августа состоялось награждение выпускников-медалистов
Об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.
"За все время этой войны я никогда не давал себе спуску. А сегодня, похоже, почти расклеился. Прямо на сцене… Сегодня мы чествовали наших выпускников, медалистов. В метро. На глубине 50 метров. Я никогда не мог себе представить, что буду приветствовать детей под землей. Наши дети. Таких красивых, умных и достойных. Именно за них мы воюем. Чтобы они построили справедливую и счастливую страну", – написал Филатов.
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