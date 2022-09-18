В Днепропетровской ОВА показали результаты ночных обстрелов
В результате обстрелов на Днепропетровщине есть значительные разрушения инфраструктуры, а также трое раненых
Об этом на телеграмм-канале сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 26" отметил Резниченко.
В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили. Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.
В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.
- Напомним, 16 сентября на Днепропетровщине в результате российского артобстрела погибли два человека
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