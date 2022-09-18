В Днепропетровской ОВА показали результаты ночных обстрелов

Об этом на телеграмм-канале сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 26" отметил Резниченко.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили. Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.