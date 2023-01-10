В Днепропетровской области задержали агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС и "охотился" за ПВО

Об этом сообщает СБУ.

Согласно информации, предателем оказался агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.

Установлено, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российской игры о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.

Контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах. Полученные сведения передавал кафиров через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.