В Днепропетровской области задержали агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС и "охотился" за ПВО
СБУ задержала в Днепропетровской области российского агента, который приводил вражеские ракеты на ТЭС и "охотился" за местными системами ПВО
Об этом сообщает СБУ.
Согласно информации, предателем оказался агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск.
Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.
Установлено, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российской игры о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.
Контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах. Полученные сведения передавал кафиров через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Контрразведка Службы безопасности в ходе многоэтапной спецоперации во Львовской области разоблачила агента ФСБ. Им оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на Востоке Украины .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное