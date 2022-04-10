В Днепропетровской области взорвался гражданский, взяв в руки кассетный снаряд

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Известно, что гражданский мужчина погиб из-за того, что подобрал в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких снарядов.

"Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут", – подчеркнул Резниченко.



Он добавил, что оккупанты уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами села на границе с Донетчиной и Херсонщиной.



"Эта мерзость коварна. Ее особенность в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще некоторое время после обстрела остаются опасными", – пишет глава ОВА.

Отметим, 10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb