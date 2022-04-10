В Днепропетровской области взорвался гражданский, взяв в руки кассетный снаряд
В Синельниковском районе Днепропетровской области погиб гражданский, взяв в руки кассетный снаряд
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Известно, что гражданский мужчина погиб из-за того, что подобрал в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких снарядов.
"Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут", – подчеркнул Резниченко.
Он добавил, что оккупанты уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами села на границе с Донетчиной и Херсонщиной.
"Эта мерзость коварна. Ее особенность в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще некоторое время после обстрела остаются опасными", – пишет глава ОВА.
- Отметим, 10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.
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