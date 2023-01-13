В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Отмечается, что в Днепропетровской области происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики стабилизационных отключений не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщила пресс-служба ДТЭК.

Ранее также сообщили , почему в регионе ввели экстренные отключения:

Морозы усиливаются и люди чаще пользуются обогревателями, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети

Промышленность вернулась к работе, что тоже привело к увеличению потребления электроэнергии

Энергосистема все еще приходит в себя от обстрелов, из-за чего в ней сохраняется существенный дефицит электроэнергии

12 января в Укрэнерго отчитались , что в украинской энергосистеме остается значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, поэтому применялись аварийные отключения.

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