В Днепропетровской области ВСУ сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла"
Вооруженные силы сбили российскую ракету над Днепропетровской областью
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Наши сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле", - отметил чиновник.
Он добавил, что от падения ракеты никто не пострадал.
- На Харьковщине украинские военные сегодня, 26 апреля, сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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