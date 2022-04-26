В Днепропетровской области ВСУ сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла"

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Наши сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле", - отметил чиновник.

Он добавил, что от падения ракеты никто не пострадал.

На Харьковщине украинские военные сегодня, 26 апреля, сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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