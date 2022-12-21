В Днепропетровской области удалось стабилизировать электроэнергию, - ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Они это сделали. Более пяти суток непрерывной работы - и энергетикам удалось более или менее стабилизировать систему. Запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", – пишут в ОВА.

В Днепропетровском регионе действуют три очереди. Энергетики постараются, чтобы дома были со светом 5 часов, без него – 4. Однако могут быть и более длительные отключения, все зависит от дефицита мощности.

"При этом тотальная экономия остается трендом этой зимой. Пользуемся электроприборами поочередно и максимально экономим. Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе. Победим зиму вместе", - отмечают в ОВА.

20 декабря в Днепре произошел пожар на электроподстанции завода Южмаш , без света и тепла осталось значительное количество людей.

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