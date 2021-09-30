В Днепропетровской области трое полицейских "выбивали" признания с незаконно задержанных граждан
Днепропетровской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных одного из отделений Никопольского районного управления полиции за превышение служебных полномочий
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
По данным следствия, в апреле 2021 года, в городе Марганце указанные полицейские, для наращивания показателей работы, безосновательно задержали двух граждан, незаконно провели обыск с целью обнаружения наркотиков, однако никаких веществ не нашли.
Выходя за пределы полномочий, правоохранители били мужчин, отобрали у них телефоны, после чего доставили в отделение, где, применяя к потерпевшим пытки, заставляли признаться в совершении преступления.
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