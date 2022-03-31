В Днепропетровской области СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения Теробороны
В ходе спецоперации СБУ Днепропетровщины нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и угрожала бойцам Теробороны
Об этом сообщает СБУ Днепропетровщины.
"Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа - угрожали физической расправой. Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Теробороны, которое помешало незаконной перевозке из-за блокпостов оружия и боеприпасов группировки", - говорится в поведении. .
В рамках открытого уголовного производства следователями СБУ трем задержанным сообщено о подозрении по ст. 435-1 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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