В Днепропетровской области СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения Теробороны

Об этом сообщает СБУ Днепропетровщины.

"Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа - угрожали физической расправой. Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Теробороны, которое помешало незаконной перевозке из-за блокпостов оружия и боеприпасов группировки", - говорится в поведении. .

В рамках открытого уголовного производства следователями СБУ трем задержанным сообщено о подозрении по ст. 435-1 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Недавно в СБУ оказались новые перехваты телефонных разговоров военных РФ, показывающих их зверства. Оккупанты деградируют с каждым днем войны, ведь уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак

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