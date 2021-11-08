В Днепропетровской области с 11 ноября усиливают карантинные ограничения
С 11 ноября в Днепропетровской области планируют ввести ограничения в сфере транспортных перевозок и работе развлекательных заведений в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает сайт Днепропетровской ОГА.
"Уровень заболеваемости за неделю возрос в 5 раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию - непривитые", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов во время заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 8 ноября.
С 11 ноября на Днепропетровщине предлагают ввести ограничения для внутриобластного, междугородного и городского сообщения, включая метро, трамваи, троллейбусы и электрички.
На заседании комиссии рекомендовали также запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00. Кроме того, студентов в общежития предлагают пускать при наличии СОVID-сертификатов. В противном случае им придется ехать домой и учиться дистанционно оттуда.
Все предложения поддержали единогласно.
Решение на местах должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Напомним, за минувшие сутки в Днепропетровской области выявили 1032 новых случая коронавируса. В целом на Днепропетровщине – 202 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Выздоровели 157 828 жителей области, умерли 6337 человек.
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