В Днепропетровской области российских войск и ДРГ нет, - Корбан

Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

"Ситуация в Днепре, в области, стабильна. Все работает. Вся критическая инфраструктура в рабочем состоянии. Могу заверить горожан, что на территории нашей области сегодня нет ДРГ. А все те, которые были задержаны. Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии. Сегодня их нет. На территории области нет войск РФ. Они боятся сюда заходить. Сегодня Днепропетровщина это укрепрайон, это Сталинград. Они останавливаются, не доезжая до нашей области", - подчеркнул он.

26 февраля украинским силам удалось обезвредить и задержать диверсионную группу кафиров в Никополе.

Ночью на 27 февраля в Днепре задержали российскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил глава ОГА.