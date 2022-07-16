Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили с "градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице" , – подчеркнул он.

По предварительной информации, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте спасатели разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе захватчики обстреляли Зеленодольскую, Апостоловскую и Широковскую общины. В Шестерне повреждено жилье. Также произошел пожар на частном подворье. Люди не пострадали.

"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - отметил Валентин Резниченко.

Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ три человека погибли .

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