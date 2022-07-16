В Днепропетровской области россияне за сутки убили трех человек, ранили 17
В Днепропетровской области 15 июля захватчики убили трех человек, ранили еще 17, повредили 13 домов и школу
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили с "градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице" , – подчеркнул он.
По предварительной информации, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте спасатели разбирают разрушения и ищут людей.
В Криворожском районе захватчики обстреляли Зеленодольскую, Апостоловскую и Широковскую общины. В Шестерне повреждено жилье. Также произошел пожар на частном подворье. Люди не пострадали.
"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - отметил Валентин Резниченко.
- Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ три человека погибли .
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