В Днепропетровской области россияне обстреляли Зеленодольскую общину
Ночью и утром 14 июля на Днепропетровщине оккупанты открыли огонь по Великой Костромке и Зеленодольску
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Русская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно встроил по населенным пунктам - деревню Большая Костромка и Зеленодольскую", - подчеркнул он.
По предварительной информации, люди в результате обстрелов не пострадали.
По состоянию на 14 июля в других районах Днепропетровщины ситуация спокойная.
- В ночь с 12 на 13 июля украинская артиллерия ударила по скоплению кафиров в Чкалово на Днепропетровщине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное