Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Русская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно встроил по населенным пунктам - деревню Большая Костромка и Зеленодольскую", - подчеркнул он.

По предварительной информации, люди в результате обстрелов не пострадали.

По состоянию на 14 июля в других районах Днепропетровщины ситуация спокойная.

В ночь с 12 на 13 июля украинская артиллерия ударила по скоплению кафиров в Чкалово на Днепропетровщине.

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