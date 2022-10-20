Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Нервная ночь в Криворожском районе… Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы", - отметил он.

По предварительной информации, люди в результате российской атаки не пострадали.

В других районах Днепропетровщины ночь была тихой. По состоянию на 7.42 20 октября ситуация тоже спокойная.

19 октября россияне обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего микрорайон Ингулец остался без электроэнергии.

В ночь на 19 октября оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины, повредили дома, энергетическую инфраструктуру, обесточили насосные станции.

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