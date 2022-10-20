В Днепропетровской области россияне обстреляли предприятие и энергетическую инфраструктуру: есть сильные разрушения
В Криворожском районе Днепропетровщины в ночь на 20 октября оккупанты ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Нервная ночь в Криворожском районе… Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы", - отметил он.
По предварительной информации, люди в результате российской атаки не пострадали.
В других районах Днепропетровщины ночь была тихой. По состоянию на 7.42 20 октября ситуация тоже спокойная.
- 19 октября россияне обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего микрорайон Ингулец остался без электроэнергии.
- В ночь на 19 октября оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины, повредили дома, энергетическую инфраструктуру, обесточили насосные станции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное