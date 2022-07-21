Об этом сообщил глава Днепропетроской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночью у нас снова стреляли... Враг ударил с "градов" по Никопольскому району. Выпустил по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов", - подчеркнул он.

Жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет. На мощи события пиротехники ищут не сдетонировавшие снаряды.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 21 июля ситуация спокойная.

19 июля на Днепропетровщине россияне убили двух гражданских , ранили 9, среди них – дети. Из "градов" они стреляли около 13 домов.

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