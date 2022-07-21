В Днепропетровской области россияне обстреляли Никопольский район: выпустили более 20 реактивных снарядов
На Днепропетровщине в ночь на 21 июля оккупанты обстреляли из "градов" Красногригорьевскую общину Никопольского района
Об этом сообщил глава Днепропетроской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночью у нас снова стреляли... Враг ударил с "градов" по Никопольскому району. Выпустил по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов", - подчеркнул он.
Жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет. На мощи события пиротехники ищут не сдетонировавшие снаряды.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 21 июля ситуация спокойная.
- 19 июля на Днепропетровщине россияне убили двух гражданских , ранили 9, среди них – дети. Из "градов" они стреляли около 13 домов.
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