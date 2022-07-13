Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня. Кроме Никополя под российским огнем оказались Красногригорьевская и Мировская общины.

"В Красногригоревской задело линию электропередач - частично без света сама Красногригорьевка и два села - это примерно 6 тыс. абонентов. Сейчас на месте работают аварийные бригады электриков. В Мировской - повреждено учреждение социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава ОВА.

По предварительной информации, во время обстрелов люди не пострадали.

"И после полуночи наши военные сбили на Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "охотились" за ночь два вражеских БПЛА (беспилотники, - ред.)", - заметил Валентин Резниченко.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 13 июля ситуация спокойная.

Вечером 12 июля российские войска ударили по Никопольскому району Днепропетровщины по реактивным системам залпового огня.

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