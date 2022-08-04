В Днепропетровской области россияне обстреляли из "градов" дома, линии электропередачи и ранили женщину
На Днепропетровщине в ночь на 4 августа россияне обстреляли около 50 домов, 30 хозяйственных построек, электролинии и ранили женщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никополь. В общей сложности по жилым кварталам 60 раз попали из "градов". Люди не пострадали.
"Один дом уничтожен, почти 50 - поврежден, задел и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошли возгорания. Пламя спасатели укротили. Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей. городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3 тыс. никопольцев", - подчеркнул председатель ОВА.
В настоящее время на месте обстрела работают аварийные бригады электриков.
В Криворожском районе россияне из "ураганов" били по Карповской и Широковской общинам. В Широком есть разрушение жилья и получила ранение 44-летняя женщина. Пострадавшей оказали помощь, она лечится дома.
- В ночь на 4 августа армия РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области.
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