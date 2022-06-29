В Днепропетровской области россияне обстреляли две общины, оставив без света часть села
В Днепропетровской области 29 июня россияне обстреляли Зеленодольскую, Широковскую общину, в части одного из сел нет света
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"В Криворожском районе ночь и утро снова напряжены. Враг несколько раз угнал из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской", - подчеркнул он.
В результате обстрела люди не пострадали, однако в Великой Костромке повреждена линия электропередач.
"Деревня частично без света. Энергетики пока не могут начать работу - там опасно", - отметил Валентин Резниченко.
- 28 июня в Днепре обнаружили тела мужчины и женщины под завалами автотранспортного предприятия, уничтоженного российской ракетой.
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