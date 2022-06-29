Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"В Криворожском районе ночь и утро снова напряжены. Враг несколько раз угнал из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской", - подчеркнул он.

В результате обстрела люди не пострадали, однако в Великой Костромке повреждена линия электропередач.

"Деревня частично без света. Энергетики пока не могут начать работу - там опасно", - отметил Валентин Резниченко.

28 июня в Днепре обнаружили тела мужчины и женщины под завалами автотранспортного предприятия, уничтоженного российской ракетой.

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