В Днепропетровской области россияне обстреляли детсад, церковь и линию электропередачи
В Криворожском районе Днепропетровщины в ночь на 3 августа россияне обстреляли детсад, церковь, линию электропередачи, оставив село без света
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Ночью российская армия наносила удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской. В Апостоловской без жертв и разрушений. В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка", - подчеркнул он.
Россияне попали в детсад и церковь. Также они повредили линию электропередачи, оставив Великую Костромку без света. На месте обстрела работают аварийные бригады. Люди в результате вражеского огня не пострадали.
В других районах Днепропетровщины на 07:38 3 августа ситуация спокойная.
- В ночь на 2 августа россияне обстреляли два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский. Они повредили дома и перебили линию электропередачи.
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