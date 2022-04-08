В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следователи выяснили, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал зверства оккупационных властей России. Также он давал прихожанам указания о том, как можно помочь захватчикам.

"При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация о поддержке агрессора. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавляют в прокуратуре.

СБУ нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.