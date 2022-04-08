В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта
В Днепропетровской области разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, сотрудничавшего с Россией
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Следователи выяснили, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал зверства оккупационных властей России. Также он давал прихожанам указания о том, как можно помочь захватчикам.
"При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация о поддержке агрессора. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавляют в прокуратуре.
- СБУ нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев
- Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.
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