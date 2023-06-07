Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала в 2022 году через Telegram-канал, где он периодически выкладывал фото позиций ВСУ. В дальнейшем связь с агрессором мужчина поддерживал через мессенджер.

Известно, что кроме данных о боевой авиации мужчина передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

Для выполнения разведзаданий злоумышленник выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал людей.



"За каждую выполненную задачу российский агент получал от своего куратора из ФСБ до 4 тыс. грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька", - рассказали в СБУ.



При обыске по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с оккупантами. Мужчине объявлено о подозрении в госизмене, ему грозит пожизненное заключение.