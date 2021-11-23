В Днепропетровской области разоблачили полицейских, которые продавали наркотики в особо крупных размерах
На Днепропетровщине задержали десять членов преступной организации, которые в большом количестве производили и сбывали наркотики
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, бывшие работники уголовного розыска и действующие сотрудники полиции создали преступную организацию на территории Павлоградского района Днепропетровской области по предварительному сговору с местными жителями.
Организация действовала с октября 2020 по ноябрь 2021 года. Прокуратура установила, что члены банды производили и сбывали наркотические средства в особо крупном размере. К преступной деятельности были привлечены сотрудники Павлоградского райотдела Нацполиции в Днепропетровской области, а также адвокат.
Во время обысков у злоумышленников изъяли нароктики, деньги и огнестрельное оружие.
Следователи решают вопрос об уведомлении о подозрении по фактам незаконного изготовления, приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта, а также сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, извлечению неправомерной выгоды должностным лицом.
- Напомним, 3 ноября на Днепропетровщине Нацполиция задержала участников преступной организации, сбывавших опий, амфетамин и метадон.
- 9 ноября полиция создала телеграмм-бот DrugHunters (Охотники за наркотиками), с помощью которого граждане могут извещать патрульных о "закладках" или наркокурьерах.
- 10 ноября Нацполиция задержала в Кривом Роге организатора и участников наркогруппировки, зарабатывавших на "закладках" метадона до 3 млн грн ежемесячно.
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