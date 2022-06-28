В Днепропетровской области разоблачили организаторов нарковечеринок во время комендантского часа
В заведении, где происходили противоправные действия, находились 45 человек. По результатам осмотра правоохранители изъяли наркотических и психотропных веществ на сумму более 50 тыс. грн.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что в ходе проведения мероприятий для выявления лиц, организующих закрытые вечеринки с нарушением установленных норм комендантского часа в связи с введением военного положения в стране, правоохранители разоблачили жительницу Днепропетровской области. Женщина сообщала о дате, времени и месте проведения вечеринок в закрытых группах соцсетей.
Оперативники обнаружили дом, в котором проходило одно из развлекательных мероприятий, в котором принимали участие 45 человек. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 150 доз психоактивного вещества и "черновые" записи о сбыте наркотиков.
Общая стоимость веществ по ценам "черного рынка" составляет более 50 тысяч грн.
По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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