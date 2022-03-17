В Днепропетровской области ПВО сбили две российские ракеты
В четверг, 17 марта, украинские средства противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области
Об этом сообщает воздушное командование "Восход".
"Днепропетровская область: ракетная угроза прошла! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты", – говорится в сообщении.
Также отмечают, что на харьковском направлении был сбит беспилотник противника.
- Напомним, в Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету.
- ВСУ уничтожили колонны техники и батальонно-тактическую группу кафиров, которые двигались в сторону Каменки Харьковской области.
- Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Отпор украинских войск остается устойчивым и хорошо скоординированным.
- Также сообщалось, что разведка обнародовала имена российских военных ракетной бригады, обстреливающих украинские города.
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